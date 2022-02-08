افتتاح معرض "محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة" بمكتبة الإسكندرية (صور)

معرضين أثريين احتفالًا بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان (صور)

القاهرة - مصراوي:

افتتحت اليوم مكتبة الإسكندرية المعرض الدائم للكاتب الصحفي "محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة" بحضورأسرة الكاتب الراحل، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والقيادات من الإسكندرية وخارجها وذلك بمبنى المكتبة الرئيسي.

وقد تم نقل مكتبة "هيكل" الشخصية بما تشمله من كتب وأوراق ووثائق نادرة، ونقل الأثاث الأصلي للمكتب والأدوات الكتابية الشخصية والخرائط الخاصة بالكاتب الراحل بالإضافة إلى مجموعة الوثائق التاريخية إلى مقر مكتبة الإسكندرية.

ومن جانبها أعربت السيدة هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن سعادتها بافتتاح الجناح والمعرض الخاص باسم "هيكل" وأن يكون كل ذلك بين يدي الجمهور المصري والعربي وفي رعاية مكتبة الإسكندرية قائلة: "اليوم يعد امتداد تاريخي كبير بالنسبة ل"هيكل" ولتاريخه الصحفي ولنا كأسرته، ونسعد اليوم بأن تراث "هيكل" والذي يعد جزءا جوهريا وأصيلا من التراث المصري والعربي الأصيل أصبح بعهدة مكتبة الإسكندرية ومحط أنظار لجميع الزائرين، حيث سيستقبل مكتبه الباحثين والدارسين كما كان دائما.

وأضافت: الجناح الخاص يشمل إرثه المهني والخاص من متعلقات وأدوات ومكتبته الخاصة النادرة، بالإضافة إلى أوراق عمله على مدى سنين والتي تعد جزءا من تاريخ مصر ومراحله التي عاشها وشهد عليها الأستاذ هيكل.

وعبرت عن عميق تقديرها لمكتبة الإسكندرية واهتمامها برصد وتوثيق تاريخ مصر الحديث من خلال أعلامها، مشيرة إلى أن المؤسسة عملت لفترة طويلة مع المكتبة بقيادة الدكتور مصطفى الفقي حتى يكون جناح ومعرض الأستاذ هيكل معبرا عنه وناقلا أمينا لكل القيم الصحفية والوطنية التي ارتبط بها على مدى تاريخه.

جدير بالذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، تسعى منذ نشأتها في مارس 2007 لتعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحفية الناشئة.

وفي هذا الإطار فقد قدمت المؤسسة منحًا تدريبية شتى للصحفيين الشباب على مدى 15 سنوات تمكَّنوا خلالها من التدريب في بعض كبريات الصحف العالمية.