الجيزة: تشميع مصنع لتعبئة وتكرير الزيوت للمطاعم والمنازل بالهرم

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك بعد تكريرها وإضافة بعض المواد عليها أو استخدامها لصناعة بعض المنتجات الغذائية الأخرى.

وبحسب بيان اليوم، تم تحرير المحضر للمنشاة التي تقع بالقطعة ٢٣٧ ح بحدائق الأهرام، كما تم غلق وتشميع المنشأة وذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق وإدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.