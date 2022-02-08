"أحمد الطيب" يكشف لـ "مصراوي" حقيقة نقل مباراة الأهلي وبالميراس على قناة الكأس بتعليقه

04:59 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
"أحمد الطيب" يكشف لـ "مصراوي" حقيقة نقل مباراة الأهلي وبالميراس على قناة الكأس بتعليقه

المعلق الرياضي أحمد الطيب

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كتب- مينا غالي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن ﻗﻨﺎة الكأس القطرية المفتوحة "3 Alkas HD" ستقوم ببث ﻣﺒﺎراة الأهلي ﻭﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس في كأس العالم للأندية ﺑﺘﻌﻠﻴﻖأحمد الطيب.

من جانبه نفى المعلق أحمد الطيب في تصريحات لمصراوي، حقيقة هذه الأنباء، مؤكدا على أن قناة الكاس لن تذيع مبارة الأهلي وبالميراس، فضلاً عن أنه موجود حاليا في مصر وليس في قطر.

ومن المقرر استمرار نقل مباريات البطولة عبر تطبيق "STARZPLAY" التابع لمجموعة أبوظبي الإعلامية، وهو خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحسين جودة البث.

كما سيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية بعد حصولها على حقوق بث مونديال الأندية، وذلك داخل نطاق المملكة فقط، والتي تبث على القمر الصناعي عرب سات.​

أحمد الطيب مباراة الأهلي وبالميراس قناة الكأس كأس العالم للأندية

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