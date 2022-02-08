وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول معالجة وتحلية المياه

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي شركات (إم بي إس- أكواتك- نالكو- أيقن).

جاء ذلك لمناقشة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ استراتيجية مصر للمياه، وكذلك تحسين نوعية المياه ومواجهة التلوث والحرص على استخدام الوسائل التكنولوجية والعلمية الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كل الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية/ معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، وهو ما يأتي في إطار سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كل الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي تسهم بدورها في تطوير معيشة المواطن في إطار مبادرة (حياة كريمة) وغيرها من المبادرات القومية.

وناقش اللقاء إمكانية استخدام مادة "البيوريت" في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، مما سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر.

وأضاف مرسي أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات؛ ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية، بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت، وسعت وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك الإمكانات والقدرات لتنفيذ تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة وهي ( أم بي إس – أكواتك – نالكو – أيقن) ويمتد التعاون ليشمل تصنيع وتجميع المعدات والمستلزمات التي تستخدمها الشركات العاملة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وهو ما يأتي ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي الهادفة للانفتاح في التعاون مع كل الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة سعت بقوة للمشاركة في سياسة ترشيد استهلاك المياه من خلال تصنيع منتجات ترشيد الاستخدام المنزلي للمياه؛ مثل (العداد الذكي- الموفر الذكي) بتكلفة مناسبة والتسويق لها محليًّا وخارجيًّا وكذلك التوسع في مشروعات تأهيل ورفع كفاءة الشبكات وتبطين الترع والمصارف والصرف المغطى باستغلال إمكانات شركات الإنتاج الحربي.

عقب ذلك قام ممثلو شركات (إم بي إس – أكواتك – نالكو – أيقن) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي بإجراء عرض تقديمي تناولوا من خلاله إمكاناتهم الفنية والتكنولوجية في هذا المجال.

وأشار ممثلو شركة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية" أن الهدف من التحالف مع "وزارة الإنتاج الحربي" هو العمل في مجال الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في إدارة الموارد المائية والرقابة على استهلاكها وقياس معدلات التلوث بها، وأيضًا تصنيع المستلزمات والمكونات الخاصة بهذه الأنظمة بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي.

وأشار ممثلو شركة "نالكو" إلى أن الشركة نجحت بالتعاون مع "وزارة الإنتاج الحربي" في تطوير استخدام مادة البيوريت (المصنعة بواسطة شركة نالكو ووتر) للاستخدام في معالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدامها؛ حيث كان يقتصر استخدامها على معالجة المياه في الأغراض الصناعية، من خلال تنفيذ التجارب المعملية (معالجة مياه الصرف- المياه الجوفية- مياه الشرب) وتنفيذ التجارب الحقلية في معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه الصرف بقرية "بلانة" بمحافظة أسوان والحصول على موافقة اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان باستخدام مادة البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحي، كما أفاد ممثلو (إم بي إس – أكواتك ) أنهم يسعون من خلال التحالف مع "وزارة الإنتاج الحربي" إلى تقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصادياً وبيئياً لمصر من خلال ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال وكذلك خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان "حياة كريمة" لكل المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف أيضًا إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث أشاد بما اطلع عليه من إمكانات للشركات (إم بي إس – أكواتك – نالكو – أيقن ) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف الجزار أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة، مؤكداً أن التعاون بين "الإسكان" و"الإنتاج الحربي" يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.

وأشاد الجزار بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها في مكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه تم في نهاية اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" بهدف التعاون في مجالات "إنتاج وتوريد المعدات والكيماويات اللازمة لعمليات معالجة مياه الصرف الصحي- معالجة مياه الشرب والصرف الصحي- توفير التدريب والتأهيل المناسب للكوادر العاملة بمجال معالجة المياه- السعي نحو التحول الرقمي في إدارة منظومة المياه في مصر بما يحقق الإدارة الرشيدة للموارد المائية- التعاون في مجال البحث والتطوير للتغلب على المشكلات المتعلقة بجودة المياه التي تتم معالجتها.​