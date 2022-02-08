الإسكان: كراسات الشروط المنشورة لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مغلوطة

كتب- محمد عبدالناصر:

كذَّبت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار المنشورة بعدد من المواقع الإلكترونية بشأن كراسات شروط طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات سكن مصر ودار مصر و JANNA، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، والتي تم الإعلان عنها في 1 فبراير.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن المعلومات الواردة في هذه المواقع الإلكترونية بشأن تسريب كراسات الشروط لهذا الطرح هي معلومات مغلوطة وكاذبة ولا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن كراسات الشروط الصحيحة لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، ويتم التعامل معها بسرية فائقة ضمانًا لتحقيق التكافؤ بين كافة المواطنين في الإطلاع على المعلومات الخاصة بها، ومنعًا لحدوث أي تلاعب بها، أو بلبلة في المعلومات.

وأعربت مي عبدالحميد، عن أملها في عدم نشر أي معلومات غير صحيحة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون العودة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات الصحيحة، ومحاولة التأكد من مدى صحة ما يتم تداوله قبل نشره للجمهور وإحداث بلبلة في صفوف المواطنين، خاصةً وأن الصندوق يتواصل بصورة فعالة مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق للجمهور، حيث تم إجراء ما يزيد على 15 لقاءً تلفزيونيًا مع مختلف البرامج الحوارية المصرية خلال الفترة الأخيرة لشرح الطرح الجديد للمواطنين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات الصحيحة، عبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط (اضغط هنا)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط اضغط هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط اضغط هنا، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (اضغط هنا)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

كما أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسئوليات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إيضاح الحقائق للمواطنين ومواجهة الشائعات التي يتم إطلاقها، مؤكدةً مرة أخرى أن كافة الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية لعدد من المؤسسات الصحفية حول تسريب كراسات شروط الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل هي شائعات ولا تمت للواقع بصلة.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق، والمكلَّفة بمتابعة كافة ما ينشر حول الصندوق في المواقع الإلكترونية المختلفة رصدت عدداً من المواقع التي تناقلت فيما بينها عددًا من الملفات الإلكترونية المغلوطة باعتبار أنها كراسات الشروط الصحيحة الخاصة بوحدات الطرح الأخير ) سكن مصر - دار مصر – JANNA ).