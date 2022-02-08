برلمانية: أين وزارة التعليم من تطوير المناهج وإنشاء المدارس وعجز المدرسين؟

كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وقالت أبوشقة، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: يبدو أن هناك إجماعًا على رفض القانون، وهنا أدق ناقوس الخطر، فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلًا من أن يقدموا حلًّا للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خللًا في نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم.

وتساءلت النائبة: أين الوزارة من مشكلة الـ130 ألف معلم أو الـ36 ألف معلم؟ أين الوزارة من تطوير المناهج؟ مشيرة إلى أن رفضها القانون يكمن في 3 نقاط؛ الأولى أن القانون يحمل الأسرة المصرية أعباء لا تستطيع تحملها، والثانية تتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزووم والوسائل التكنولوجية الحديثة في ظل انتشار فيروس كورونا؛ فإننا بهذه الطريقة في ظل وجود 120 طالب في الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 إلى 160 طالباً؛ ما يكثف انتشار كورونا، مشيرةً: أين الوزارة من تطوير المناهج وإنشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين؟​