بعد ساعات.. إجراءات سعودية جديدة بشأن المعتمرين القادمين إلى المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، تفاصيل آخر الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة في المملكة بشأن المعتمرين الوافدين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال القرشي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الحج والعمرة السعودية حدثت من إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف القرشي أن ذلك جاء بناء على ما ورد إلى وزارة الحج السعودية من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومتحوراته.

وتابع القرشي: يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.

وأشار مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إلى أن العمل بهذه بالإجراءات يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9 فبراير 2022.

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