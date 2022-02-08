وكيل "النواب": قانون الشهر العقاري نقلة عصرية وينهي مشكلات التسجيل

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وقال وكيل البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: "القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر ويكرس فكرة الشباك الواحد، موضحًا أن القانون يحقق تقدمًا كبيرًا ويكون بمثابة نقلة مصرية حديثة.

وأضاف أبو العينين أن اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة بما يعد نقلة عصرية وقيمة مضافة للعقار والاقتصاد القومي وتدخلًا مباشرًا لكل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل.