شريك موثوق به.. وزير الكهرباء وسفير اليابان الجديد بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أوكا هيروشي OKA Hiroshi، سفير اليابان الجديد بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدَين.

يأتي ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأضاف وزير الكهرباء أن الشركات اليابانية شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري، ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

واستعرض شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار وزير الكهرباء خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأشار شاكر إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

ونوه وزير الكهرباء بالأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي؛ حيث إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية؛ حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) ويتم حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط، وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان)، ويجرى حاليًّا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجار استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية ويجرى العمل حاليًّا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، وجار حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن.

وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي، حتى تصبح مصر مركزاً إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية؛ حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان في هذا الشأن، ويجري التنسيق مع كل الأطراف المعنية لتسريع الخطوات التنفيذية لهذا المشروع المهم.

وأشار وزير الكهرباء إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

ولفت الوزير إلى أن هناك تعاوناً مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأكد شاكر الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه؛ حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

ونوه وزير الكهرباء بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع للتعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال.

وأشاد السيد أوكا هيروشي OKA Hiroshi سفير اليابان الجديد بالقاهرة، بعمق العلاقات المصرية- اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

وأشاد هيروشي بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة.

وأعرب سفير اليابان الجديد بالقاهرة عن رغبة بلاده في استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطلع بلاده للتعاون بين قطاع الكهرباء المصري والشركات والمؤسسات والهيئات اليابانية ونقل الخبرات بين البلدين، مؤكداً الاهتمام الكبير الذى يوليه للتعاون مع مصر التي تعد بوابة اليابان للدخول إلى القارة الإفريقية.