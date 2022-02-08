قرار حكومي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 487 لسنة 2022، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل بالنموذج رقم (2) المرافق للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها النموذج المرافق لهذا القرار.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: