نموذج 10 تصالح.. تنبيه مهم من حي شرق مدينة نصر بشأن سداد الرسوم

01:56 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
نموذج 10 تصالح.. تنبيه مهم من حي شرق مدينة نصر بشأن سداد الرسوم

مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار:

أهاب حي مدينة نصر شرق بالمواطنين من مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بضرورة سداد رسوم التصالح الخاصة بالمخالفات.

وقال الحي، في تنويه، عبر صفحته على فيسبوك: يهيب حي شرق مدينة نصر بالمواطنين الحاصلين على نموذج 9 للتصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم لسداد رسوم التصالح لاستخراج نموذج 10.

وأكد الحي في تنويهه، على أنه في حالة التأخير سيتم إلغاء الإجراءات لعدم الجدية.

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مخالفات البناء مدينة نصر التصالح على مخالفات البناء

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