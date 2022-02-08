نموذج 10 تصالح.. تنبيه مهم من حي شرق مدينة نصر بشأن سداد الرسوم

كتب- محمد نصار:

أهاب حي مدينة نصر شرق بالمواطنين من مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بضرورة سداد رسوم التصالح الخاصة بالمخالفات.

وقال الحي، في تنويه، عبر صفحته على فيسبوك: يهيب حي شرق مدينة نصر بالمواطنين الحاصلين على نموذج 9 للتصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم لسداد رسوم التصالح لاستخراج نموذج 10.

وأكد الحي في تنويهه، على أنه في حالة التأخير سيتم إلغاء الإجراءات لعدم الجدية.