الدراسة في فبراير.. تعديل نظام الدراسة بمعهد وردان للسكة الحديد

كتب- أسامة علي:

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، على القرار رقم 274 بتاريخ 5/2/2022 بتحويل المعهد من معهد فوق متوسط إلى معهد عال لتكنولوجيا النقل بنظام (2+2 )

وقال طه رجب، مدير معهد وردان، إن القرار يتيح لطلاب المعهد (المتفوقين والمنضبطين) تكملة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، مؤكدا أنه

على خريجي المعهد دفعة 2021 الراغبين في تكملة الدراسة التواصل مع إدارة شئون الطلاب بالمعهد لإكمال إجراءات ترشيحهم للقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل.

وأشار رجب إلى أن الدراسة ستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي القادم مباشرة "فبراير 2022"، مؤكدا أن فترة التقديم وإنهاء إجراءات الالتحاق أسبوع واحد ابتداء من اليوم.

ووجه رجب، الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، لجهوده الحثيثة لإنهاء إجراءات تطوير المعهد وبدء الدراسة اعتبارا من الفصل الدراسى المقبل مراعاة لمصالح الطلاب.

وأتاح معهد وردان، استمارة الترشيح للقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل، لخريجي المعهد الفنى للتكنولوجيا السكك الحديدية دفعة 2021 فقط، وذلك من خلال الرابط التالي:اضغط هنا