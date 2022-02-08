رسميا.. البرلمان يرفض مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة

01:08 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
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كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الذي يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ إلى١٠٠٠ جنيه.

أعلن سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن.​

مجلس النواب قانون التعليم الحكومة حنفي جبالي

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