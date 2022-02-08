"الإسكان": طرح 45 محلاً تجارياً و 6 وحدات إدارية وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة

11:06 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
"الإسكان": طرح 45 محلاً تجارياً و 6 وحدات إدارية وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة

وزارة الاسكان

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كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه تم طرح 45 محلاً تجارياً و 6 وحدات إدارية وصيدليتين ومخبز بمدن ( أسوان الجديدة – 15 مايو – السادات ) للبيع بالمزاد العلني، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والوحدات والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحة 22م2 للمحل، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 57 م2 للوحدة، بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحيين الثاني والثالث بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 27/2/2022.

وأضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً ومخبز بمساحات تتراوح من (12 م2 : 74 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 7/3/2022.

وأشار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 15م2 : 40م2) أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي بحي النور، وحي الفردوس، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 13/3/2022.

وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية المزاد العلني حاتم محمود حسن

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