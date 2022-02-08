وزير النقل يناقش عرضا إماراتيا لإدارة وتشغيل أتوبيسات BRT على الطريق الدائري

10:40 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
وزير النقل يناقش عرضا إماراتيا لإدارة وتشغيل أتوبيسات BRT على الطريق الدائري

كامل الوزير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محمد بن عمير، رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة.

وبحسب بيان لوزارة النقل، أعرب رئيس الشركة عن اهتمام مجموعة بن عمير لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر مع المشاركة في الاستثمارات المطلوبة للمشروع وخاصة وأن الشركة تعتبر المسئولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها وحالياً حصلت على امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنيين والحصول على أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل فيما يخص تنفيذ البنية التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT".

جدير بالذكر أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به وحيث تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعي، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

كامل الوزير وزير النقل محمد بن عمير مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات وزارة النقل الطريق الدائري أتوبيسات BRT

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا