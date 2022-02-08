وزير النقل يناقش عرضا إماراتيا لإدارة وتشغيل أتوبيسات BRT على الطريق الدائري

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محمد بن عمير، رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة.

وبحسب بيان لوزارة النقل، أعرب رئيس الشركة عن اهتمام مجموعة بن عمير لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر مع المشاركة في الاستثمارات المطلوبة للمشروع وخاصة وأن الشركة تعتبر المسئولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها وحالياً حصلت على امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنيين والحصول على أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل فيما يخص تنفيذ البنية التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT".

جدير بالذكر أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به وحيث تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعي، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.