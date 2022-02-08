2400 جنيه شهريا.. تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

10:32 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تعيين أولى الدفعات من "قادرون باختلاف" بإحدى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب 2400 جنيه.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021 باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2022.

وأناب الوزير، مدير المديرية بالإسكندرية، ياسر سعيد، في تسليم عقود العمل للعمال من ذوي القدرات الخاصة بمقر المديرية بالمحافظة.

وأشاد الوزير، بالدور الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع جميع العاملين بالدولة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة في النسيج الاجتماعي للوطن للاستفادة من قدراتهم الفائقة في صناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.

دفعات قادرون باختلاف الإسكندرية كول سنتر

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2400 جنيه شهريا.. تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

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