الحجز في شقق دار مصر وسكن مصر.. فئات لن تستفيد من الطرح الجديد

07:30 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، يوم 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل،ط سكن مصر ودار مصر وجنة، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

ويجد عدد من المواطنين راغبي الحجز لن يتمكنوا من التقديم في الطرح الجديد لعدة أسباب جاءت على النحو التالي:

1- الحاصلين على وحدات سابقة في مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر.

2- من سبق لهم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي.

3- من سبق لهم الحصول على قروض ضمن مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

4- المتقدمين في مشروعات الإسكان الاجتماعي ولم يتم تخصيص لهم وحدات.

5- أن يكون سن المتقدم أقل من 21 سنة.

6- من يتجاوز دخله الشهري 40 ألف جنيه للأعزب، و 50 ألف جنيه للأسرة.

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