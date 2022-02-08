مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات
(مصراوي):
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 8/2/2022، الموافق 6 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:14 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:13 مساءً
أذان المغرب 5:37 مساءً
أذان العشاء 6:55 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً
موعد أذان العصر 3:17 مساءً
موعد أذان المغرب 5:39 مساءً
موعد أذان العشاء 6:59 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:09 مساءً
موعد أذان المغرب 5:32 مساءً
موعد أذان العشاء 6:51 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:14 مساءً
موعد أذان المغرب 5:38 مساءً
موعد أذان العشاء 6:52 مساءً
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