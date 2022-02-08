​مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 8/2/2022، الموافق 6 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:14 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:13 مساءً

أذان المغرب 5:37 مساءً

أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:39 مساءً

موعد أذان العشاء 6:59 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:09 مساءً

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً

موعد أذان العشاء 6:51 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:14 مساءً

موعد أذان المغرب 5:38 مساءً

موعد أذان العشاء 6:52 مساءً

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