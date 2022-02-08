​مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

03:01 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
​مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

بدء العمل بتوحيد مواقيت الصلاة والأذان في إسلام آب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 8/2/2022، الموافق 6 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:14 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:13 مساءً

أذان المغرب 5:37 مساءً

أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:39 مساءً

موعد أذان العشاء 6:59 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:09 مساءً

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً

موعد أذان العشاء 6:51 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:14 مساءً

موعد أذان المغرب 5:38 مساءً

موعد أذان العشاء 6:52 مساءً

للمزيد من التفاصيل..

?مواقيت الصلاة المحافظات موعد الاذان

الخبر التالى:

​"أرسم وأكتب هيروغليفي" ضمن فعاليات إجازة نصف العام بالمتحف القومي للحضارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الصحة: تسجيل 2272 إصابة جديدة بكورونا .. و 57 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا