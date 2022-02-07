الطقس غدا الثلاثاء: ارتفاع في الحرارة.. وظاهرة وحيدة مؤثرة نهارًا

09:18 م الإثنين 07 فبراير 2022
الطقس غدا الثلاثاء: ارتفاع في الحرارة.. وظاهرة وحيدة مؤثرة نهارًا

الطقس

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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاع طفيف أخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدًا الثلاثاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارًا، وإن ظل الطقس شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 22 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة أنه لا يجب عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجة الحرارة وتخفيف الملابس، حيث إنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم الأربعاء بمعدل من (2:4) درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة غدًا هي الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناه وسيناء، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، بالإضافة إلى فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد نهاية اليوم.

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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