تاج الدين يكشف أخطر أثار كورونا: التهابات طويلة المدى.. جهازان بالجسم الأكثر تضررًا

09:08 م الإثنين 07 فبراير 2022
تاج الدين يكشف أخطر أثار كورونا: التهابات طويلة المدى.. جهازان بالجسم الأكثر تضررًا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أخطر الآثار الجانبية بعد الإصابة فيروس كورونا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الفيروس المنتشر حاليًا هو أوميكرون أو دلتا وهما الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم ومصر، مشيرًا إلى أن اللقاحات حتى الآن مؤثرة لتقليل عدد الإصابات التي تدخل المستشفيات وأيضا تقليل نسب الوفيات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه حضرة المواطن، ردًا على الدراسة الروسية التي تتحدث عن أن كل من أصيب بكورونا، يؤدي إلى شيخوخة وزيادة العمر عام كامل، أن كثيرا من الذين تعافوا عادوا إلى حياتهم الطبيعية كاملة دون أي أثار.

وأوضح أننا أول من تحدثنا عن الأعراض طويلة الأمد بعد التعافي من الإصابة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص أصيبوا بالتهابات رئوية طويلة المدى، والبعض الآخر أصيب بقصور تنفسي طويل المدى وأخرين تأثرت أنسجتهم وبعض الأعضاء كالقلب أو العضلات تكون الأكثر تضررًا.

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