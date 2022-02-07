العناني يبحث أوجه التعاون السياحي مع مديرة هيئة المعونة الأمريكية بمصر

(أ ش أ):

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال لقائه اليوم مع المديرة الجديدة لهيئة المعونة الأمريكية بمصر (USAID) ليزلي ريد؛ أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري بين البلدين، وذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومسئولة ملف أمريكا بوزارة التعاون الدولي، ورئيس فريق السياحة الثقافية بهيئة المعونة الأمريكية بمصر.

كما تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون لتطوير ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية والتي من بينها تلك الموجودة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر خاصة في ظل ما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطة هامة على خريطة السياحة الثقافية.

كما استعرضت ليزلي ريد أنشطة الهيئة في الفترة القادمة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية في العديد من المشروعات والتي من بينها مشروعات خفض منسوب المياة الجوفية في مناطق كل من كوم امبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية.