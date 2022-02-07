عوض تاج الدين: ننتظر متحورات جديدة من فيروس كورونا (فيديو)

08:51 م الإثنين 07 فبراير 2022
عوض تاج الدين: ننتظر متحورات جديدة من فيروس كورونا (فيديو)

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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(مصراوي):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه عندما يحدث تحور لفيروس كورونا يتم التعامل مع المتحور وكأنه فيروس جديد.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع حدوث تحورات أخرى لفيروس كورونا.

متابعًا: "المنتشر حاليًا أوميكرون ودلتا، ولكن اللقاحات حتى الآن مؤثرة، وقلنا من قبل أن اللقاحات لا تمنع العدوى، ولكن تقلل عدد الإصابات التي تحتاج إلى مستشفيات، وكذلك نسب الوفيات نتيجة الإصابات بالفيروس، وأثبت اللقاح ذلك حيث إن من حصل عليه أقل عرضه لدخول المستشفيات".

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