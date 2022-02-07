عودة الأمطار والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء 08 فبراير 2022 إلى الأحد 13 فبراير 2022.

وأكدت الهيئة أنه يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وجاءت الظواهر الجوية وحالة الطقس على النحو التالي:

الثلاثاء 8 فبراير 2022:

أتربة عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 9 فبراير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 30-40 % تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من ( 50 : 70 كم اس) وارتفاع الموج من 5:3

متر.

من الجمعة 12 فبراير إلى الأحد 13 فبراير، شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 4 إلى 8 صباحا.

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