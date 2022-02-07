ضبط 2 طن لحوم مفرومة وعجين حواوشي وكفتة فاسدة في إمبابة (فيديو)

07:35 م الإثنين 07 فبراير 2022
ضبط 2 طن لحوم مفرومة وعجين حواوشي وكفتة فاسدة في إمبابة (فيديو)

لحوم فاسدة ارشيفية

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(مصراوي):

شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بمنطقة إمبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مخزن ومقر إعداد وتعبئة وتوزيع بشارع أبو بكر الصديق بأرض الجمعية بإمبابة، بعد ضبط 2 طن لحوم مفرومة ولحوم عجين حواوشي وكفتة وصدور دجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية، أثناء قيام المخالفين بتعبئة المواد الغذائية وتكييسها لتوزيعها على المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركة وعنوان مجهول ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

كما تم مصادرة 4 ثلاجات كبيرة و2 ماكينة فرم و2 عجانة وميزان وماكينة تقطيع لحوم وإيداعها مخازن حي شمال الجيزة.

محافظة الجيزة لحوم فاسدة حملات تموينية

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