وزيرة الثقافة تلتقي متطوعي معرض الكتاب وتثمن مساهمتم في نجاح الدورة الـ53

(مصراوي):

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة شباب المتطوعين فرحتهم وحماسهم بمشاركتهم فى نجاح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي وثمنت دورهم الفعال حيث التقت بهم في ختام الفعاليات لالتقاط الصور التذكارية ابتهاجا بهذه المشاركة الإيجابية، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين.

ووجهت عبد الدايم الشكر لشباب المتطوعين الذين شاركوا فى تقديم كافة الخدمات والمساعدات المتنوعة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والتي كان لها أثر كبير في ظهورها بمستوى حضاري متميز يليق بقيمة وريادة مصر الثقافية، وحثتهم علي بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن ووصفتهم بالنماذج الواعدة للشباب الوطنى المخلص.

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