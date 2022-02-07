تحذير من الصحة: مرضان هما الأكثر تسببًا في أمراض الكلى (فيديو)

(مصراوي):

قالت وزارة الصحة، إن مرضي السكر وضغط الدم هما المسببان الأكبر لأمراض الكلى.

وأضافت الوزارة في فيديو توعوي لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اضبط سكرك حتى تتجنب الإصابة بمضاعفات الكلى، واستشر طبيبك بشكل دوري".

وتابعت: "انتظم في تناول أدوية السكر والضغط تحت إشراف الطبيب".

الفيديو..