وزير الزراعة يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع الإقليمي الوزاري للفاو في بغداد

كتب- أحمد مسعد:

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر أمام الاجتماع الإقليمي الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في دورته الـ36 المنعقد حاليًا في العاصمة العراقية بغداد.

ووجه القصير اليوم الاثنين، الشكر إلى دولة العراق الشقيق على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم كما توجه بالشكر إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو على دعمها المستمر للتنمية الريفية والزراعية المستدامة وأيضًا لتعاونها المثمر مع جمهورية مصر العربية.

وقال القصير، إن هناك الملايين من البشر حول العالم مازالوا يعانون من الفقر والجوع وأنماط الاستهلاك غير الصحية والأمراض الناتجة عن سوء التغذية، كما أن التحديات التي تواجه استدامة نظم الغذاء عديدة ومتشعبة ومتداخلة تتفاوت حدتها من إقليم لأخر ومن دولة لأخرى، غير أن الوضع الحالي ودرجة انتشار ظاهرة الجوع وسوء التغذية والأمراض الناتجة عن البدانة والانماط الاستهلاكية غير الصحية.

وأكد القصير، أن أحد عناصر النجاح الأساسية للقمة ومؤتمرنا التحضيري هو الوصول إلى مستوى عالي من التفاعل المستمر الخلاق والتناغم التنفيذي الإيجابي بين المنظور الدولي والمنظور الوطني من خلال محاور أساسية ألا وهي:

- صياغة نظام غذائي قابل للتنفيذ للتحول إلى نظام غذائي مستدام يقوم على خصوصيات وموارد وسياسات كل دولة بالتكامل والتوافق مع الحلول الدولية المقترحة.

- تطوير آليات تمويلية خلاقة تساعد الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ برامج مكافحة التصحر والدعوة لاستثمار أكبر في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي والفني لها حتى تتمكن من تنفيذ عملية تحول شاملة تساعدها على الوفاء بمتطلباتها الغذائية مع عدم اغفال الابعاد الثقافية والاجتماعية لها.

- وضع آليات للمتابعة على الصعيدين الوطني والدولي تقوم على معايير ومؤشرات واضحة قابلة للقياس مع تضمينها بآليات وخطط وبرامج تنفيذية تتسم بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات والأزمات.

- أهمية رفع مستوى الوعي في مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على نظم الغذاء.

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