رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال شهر رمضان

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفى لفترات أطول، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع.

وخلال اللقاء، عرض المصيلحي، جهود الوزارة المبذولة في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المختصين في هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، وخاصة التي يحتاج إليها المواطنون فى شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتعلق بموسم توريد القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن نستقبل 4 ملايين طن قمح هذا العام، وذلك ‏بمختلف الصوامع والشون المطورة والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، منوهًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات التوريد ‏على المزارعين، منها زيادة نقاط استقبال الأقماح بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة له.

وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى آخر المستجدات الخاصة بتنقية كشوف المستفيدين من الدعم، سواء السلع التموينية، أو الخبز، مؤكدًا سعي كافة أجهزة الدولة المعنية لوصول الدعم لمستحقيه.