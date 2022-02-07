"أون تايم سبورتس" تبدأ استعداداتها لنقل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

كتب- مينا غالي:

تستعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، خلال الأيام المقبلة، لنقل مباراتي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وذلك بأعلى جودة للبث والتصوير، خاصة المباراة الأولى المقامة في مصر، والتي تمتلك مصر حقوق تصويرها ونقلها.

يأتي ذلك بعد أن حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 داخل مصر وخارجها، وذلك بعد اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبالفعل عرضت قنوات أون تايم سبورتس مباريات مصر خلال المرحلة السابقة من التصفيات – مرحلة المجموعات- ونقلت كافة مباريات مصر خلالها سواء داخل مصر أو خارجها، وبجودة عالية خاصة في المباريات المقامة داخل مصر، وذلك في إطار الشراكة بين الشركة المتحدة والتليفزيون المصري، بعد أن تم استقدام سيارة بث 4k عالية الجودة واستُخدمت في المباريات السابقة، حيث تم التصوير بـ 20 كاميرا ودرون.

جاء ذلك بعد أن قدَّمت الشركة المتحدة عرضًا ماليًا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرًا قبل انطلاق التصفيات، وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق "المتحدة" للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصري بمتابعة المنتخب المصري سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراتي مصر والسنغال على شاشة أون تايم سبورتس على ترددها: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

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