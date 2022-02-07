حصريًا.. "أون تايم سبورتس" تذيع مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

05:45 م الإثنين 07 فبراير 2022
حصريًا.. "أون تايم سبورتس" تذيع مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

مباراة مصر والسنغال

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(مصراوي):

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فيديو ترويجى عن إذاعة مواجهة السنغال ومصر المؤهلة لكأس العالم حصريًا على قناة أون تايم سبورت.

ووجهت الشركة الشكر لرجال المنتخب فى الفيديو قائلة :"كلمات الشكر أقل ما يمكن أن نقدمه إلى لاعبى المنتخب المصرى عقب الأداء الرجولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.. شكرا رجال منتخب مصر.. انتهت الجولة الأولى.. ننتظركم فى الجولة الثانية.. مصر والسنغال وحلم كأس العالم يوم 23 مارس المقبل.وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذي قدموه فى البطولة.

مباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم فيديو ترويجى قناة أون تايم سبورت

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