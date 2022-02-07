رئيس الوزراء يوجّه بمراجعة موقف عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

05:09 م الإثنين 07 فبراير 2022
رئيس الوزراء يوجّه بمراجعة موقف عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، بهدف اتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى اسعار منافسة.

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