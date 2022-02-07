للاحتفاء بأداءه البطولي في أمم أفريقيا .. عمرو أديب يستضيف محمد أبوجبل

كتب- مينا غالي:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يبث عبر قناة إم بي سي مصر، الليلة، حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل بعد أداءه البطولي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وذكر برومو الحلقة: "بعد أداءه البطولي في كأس الأمم الإفريقية.. أبوجبل في حلقة خاصة من الحكاية مع عمرو أديب.. انتظرونا.. ويمكن مشاهدة الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)".

وأوضحت مصادر بفريق إعداد البرنامج، أن اللقاء سيكون على الهواء في العاشرة مساءً باستوديو القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يأتي ذلك بعد عودته اليوم من الكاميرون مع المنتخب اليوم.

وذكرت المصادر أنه من المقرر الاحتفاء بالحارس أبو جبل خلال الحلقة بعد الأداء البطولي الذي قدمه خلال مباريات البطولة وقيادته المنتخب للوصول لأبعد نقطة في البطولة.