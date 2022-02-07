6 خطط خمسية.. رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

04:14 م الإثنين 07 فبراير 2022
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كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة فى هذا المجال، بهدف اتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى اسعار منافسة.

من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

وقدم اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مفصلاً بإجمالي طاقات محطات التحلية للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الموزعة على عدد 6 خطط خمسية حتى 2050، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم.

كما تناول اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مجمعاً لمشروعات تحلية مياه البحر المقرر تنفيذها كأسبقية أولي فى عدد من المحافظات خلال خطة 2020/2025، وموقف تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه من المخطط أن توفر هذه المشروعات نحو 2.995 مليون م3/يوم، لافتا إلى عدد الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات المستهدفة. ​

محطات تحلية مياه البحر مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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