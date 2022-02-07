تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت بالأوبرا لوفاة شقيقه

03:33 م الإثنين 07 فبراير 2022
تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت بالأوبرا لوفاة شقيقه

دار الأوبرا المصرية

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مصراوي

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية، تأجيل حفلى الموسيقار عمر خيرت، اللذان كان من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة المقبلين، إلى موعد يتم تحديده لاحقا، بعد وفاة شقيقه الأكبر.

وفي نفس السياق، نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت، المهندس أبو بكر خيرت على خيرت، الذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عام بعد صراع طويل مع المرض.

دار الأوبرا المصرية عمر خيرت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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