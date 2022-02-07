بعثة المنتخب القومي تصل مطار القاهرة بعد انتهاء بطولة إفريقيا بالكاميرون

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب القومي، قادمة من العاصمة الكاميرونية "ياوندي" على طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران، رحلة رقم 3045، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا، وهزيمته أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة ٤/ ٢.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصلت الرحلة على موقع رقم 1 بمهبط مطار القاهرة الدولي، وتم استقبال المنتخب بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة، وأشرف فريق من العلاقات العامة تحت قيادة الدكتور طارق اسماعيل، على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة.

ووجه العاملون، بالمطار الشكر للمنتخب القومي على الأداء الكبير والمشرف خلال المباريات التي خاضها خلال البطولة، وانتهت بالوصول إلى الدور النهائي.

من جانبها، شددت القيادات الأمنية بمطار القاهرة الدولي من إجراءات التأمين في مداخل الصالة، وذلك للحد من وصول الجماهير، أو غير المصرح لهم بالتواجد داخل وأمام مبنى الركاب رقم 4.

وكانت شركة مصر للطيران نظمت جسر جوي إلى دولة الكاميرون لنقل 1400 مشجع على متن 5 رحلات لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وعادت الرحلات بعد تأخيرات استغرقت 4 ساعات بسبب تشغيل مطار ياوندي.