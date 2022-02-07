ترميم عاجل.. طلب إحاطة للحفاظ على "ذاكرة مصر الجغرافية"

02:24 م الإثنين 07 فبراير 2022
ترميم عاجل.. طلب إحاطة للحفاظ على "ذاكرة مصر الجغرافية"

مجلس النواب

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كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة للحفاظ على ذاكرة مصر الجغرافية "الجمعية الجغرافية المصرية".

الجمعية الجغرافية المصرية أنشاها الخديوي إسماعيل عام ١٨٧٥، وتولي رئاسة هذه الجمعية الأمير أحمد فؤاد والخديوي عباس حلمي الثاني قبل تولي حكم مصر وتضم خرائط ووثائق تاريخية ومتاحف لا توجد في أي مكان آخر وتحتاج إلى ترميم وعناية كصرح علمي من صروح مصر الحديثة، بحسب بيان النائبة.

وطالبت بالحفاظ على ذاكرة مصر في الوثائق والخرائط والدراسات والمقتنيات منذ عهد الخديوي إسماعيل.​

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