القوى العاملة: تعيين 860 شاباً منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة بالبحر الأحمر

القاهرة- أ ش أ:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية البحر الأحمر، قامت بتعيين 860 شاباً، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1118 شابا، فضلاً عن توفير 338 فرصة عمل.

وأضاف في بيان له، الاثنين، أن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة لـ 735 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 9 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد تراخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 24 ملفا أجنبيا يعمل في نطاق المحافظة.

من جهته أوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية، من خلال مفتشي العمل على 483 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً، وعمل ثلاث ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

وقال إنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 111 منشأة، وأسفر عن تحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تمت متابعة 85 منشأة يعمل بها 7020 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضي أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوى، وتبقى 21 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.