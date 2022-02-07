مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بمشروعات مدينة حدائق العاصمة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة الدورية والانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمتابعة سير العمل بمواقع عمارات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي 1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية، كما تفقدوا المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى للمدينة، وأعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق، كما تفقدوا نماذج عددٍ من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى الخاصة بالحاجزين بالإعلان العاشر.

وطالب بهجات، مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين الحاجزين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات في أسرع وقت.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس عادل عبدالعزيز، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بجودة التشطيبات، والوقوف على كافة العقبات والتحديات لحلها ودفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.