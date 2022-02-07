"الرقابة الصحية" تنظم برنامجاً تعريفيا لمديري المستشفيات والمعاهد التعليمية

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد اختيارية للمؤسسات الصحية لكنها أصبحت، بحكم طبيعة صناعة الرعاية الصحية، جزء لا يتجزأ من الخدمة الطبية المقدمة للمريض، مشيرا إلى أن القيادة الواعية بالمؤسسة الصحية هي التي تملك مفاتيح خلق واستمرار ثقافة الجودة والسلامة داخل المؤسسة، وهي التي تدرك أن المؤسسة الصحية هي مؤسسة تحمل مخاطر عالية ومتعددة، وتؤمن بأن نظام التشغيل لابد أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المخاطر ويعمل علي منعها بأسلوب استباقي دون انتظار لحدوث الخطر ثم التعامل معه.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لبرنامج تأهيل القيادات الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي تناول دور القيادة والإدارة العليا في تفعيل جودة الخدمات الصحية، وذلك في إطار استعداد المستشفيات والهيئات التعليمية للتسجيل وفقا لمعايير GAHAR2021 تمهيدا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، رحب الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأفاد رئيس الهيئة بأنه استمرارا للتعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة بدأ اليوم برنامج تأهيل القيادات لقادة ومديري المستشفيات والمعاهد التعليمية علي معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR 2021 والذي تنظمه هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR بمقر مركز التدريب التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في اطار جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة والاعتماد GAHAR وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتي تهدف لتأهيل وحداتها المختلفة لتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR 2021 وتسجيلها لنيل معايير الاعتماد GAHAR2021 وذلك حتي يتوج الدور الخدمي والتعليمي بتطبيق معايير الجودة الشاملة والتحسين المستمر.

وأضاف بأن البرنامج ينقسم الي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي برنامج تدريب قادة ومديري المستشفيات والمعاهد، المرحلة الثانية برنامج تدريب نواب السادة مديري المستشفيات والمعاهد، المرحلة الثالثة رفع كفاءة فرق الجودة بمختلف وحدات المستشفيات والمعاهد التعليمية.

تضمن البرنامج ، الذي عقد بمقر مركز التدريب التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بقصر العيني، التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد لدى الهيئة، وبما تحتاج القيادة لمعرفته عن المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من وجهتي النظر الإكلينيكية، والإدارية، وكذلك معايير السلامة البيئية، وذلك بمشاركة كل من : د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من د. نوران الغندور ، ود. سيد العقدة، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. وائل الدرندلي، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية، ود. أحمد نشأت مدير إدارة الجودة بالهيئة.

يذكر أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان أنشئت عام 1975 بقرار جمهورى، لتكون «همزة وصل» بين الجامعات ووزارة الصحة، بحيث تكون الذراع التعليمية والبحثية للوزارة، وتضم 25 وحدة، و9 معاهد متخصصة مثل: معهد القلب، السكر، الكبد، الرمد التذكارى، التغذية، الكلى والمسالك، التأهيل الحركى، السمع والكلام، التغذية، و16 مستشفى منها الجلاء التعليمى، الساحل التعليمى، أحمد ماهر التعليمى ، المطرية التعليمي، بنها التعليمي، شبين الكوم التعليمي، دمنهور التعليمي، سوهاج التعليمي، قفط التعليمي، كبد المحلة التعليمي، أورام الاسماعيلية التعليمي، مبرة فلمنج بالإسكندرية التعليمي.