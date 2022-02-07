مصادر بمطار القاهرة تكشف سبب تأخر إقلاع طائرة المنتخب 4 ساعات

01:00 م الإثنين 07 فبراير 2022
مصادر بمطار القاهرة تكشف سبب تأخر إقلاع طائرة المنتخب 4 ساعات

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

تصل بعثة المنتخب القومي إلى مطار القاهرة الدولي في الثانية ظهر اليوم الإثنين، قادمةً من العاصمة الكاميرونية "ياوندي" على طائرة خاصة تابعة لـ"مصر للطيران"، رحلة رقم 3045، بعد خسارة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة ٤- ٢.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه سيتم استقبال المنتخب بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة، ويقوم فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة .

وأشارت المصادر إلى أن طائرة المنتخب القومي، أقلعت من مطار ياوندي، في تمام التاسعة صباح اليوم، متأخرة عن موعد إقلاعها المقرر لها 4 ساعات؛ بسبب ظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون.

وشددت القيادات الأمنية بمطار القاهرة الدولي من إجراءات التأمين في مداخل الصالة، للحد من وصول الجماهير، أو غير المصرح لهم بالوجود داخل وأمام مبنى الركاب رقم 4.

وكانت شركة "مصر للطيران" نظمت جسرًا جويًّا إلى دولة الكاميرون؛ لنقل 1400 مشجع على متن 5 رحلات لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وعادت الرحلات بعد تأخيرات استغرقت 4 ساعات؛ بسبب تشغيل مطار ياوندي .

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