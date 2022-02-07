رئيس جيبوتي: نثق في قدرة مصر على إنجاح قمة المناخ المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، إن زيارته لمصر تعكس ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الاثنين، بقصر الاتحادية، أن المباحثات تناولت كل مجالات التعاون الثنائي ومنها تطوير البنية التحتية وبناء القدرات,

وقال رئيس جيبوتي:" أهنئ الرئيس السيسي باختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" ونثق في قدرة مصر على إنجاحه".​