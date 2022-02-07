الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين

كتب - محمود مصطفى:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قبل قليل، توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس السيسي، قبل قليل، بقصر الاتحادية، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، الذي وصل للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

وعزفت الموسيقي العسكرية، السلام الوطني لجمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية، وتم إطلاق بعض طلقات المدافع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.