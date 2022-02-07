صورة تذكارية تجمع الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي بقصر الاتحادية

11:36 ص الإثنين 07 فبراير 2022
صورة تذكارية تجمع الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

التقطت صورة تذكارية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله بقصر الاتحادية، صباح الاثنين.

وعزفت الموسيقي العسكرية، السلام الوطني لجمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية، وتم إطلاق بعض طلقات المدافع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

عبد الفتاح السيسي جيبوتي قصر الاتحادية إسماعيل عمر جيله

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