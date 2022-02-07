صورة تذكارية تجمع الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي بقصر الاتحادية

كتب - محمود مصطفى:

التقطت صورة تذكارية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله بقصر الاتحادية، صباح الاثنين.

وعزفت الموسيقي العسكرية، السلام الوطني لجمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية، وتم إطلاق بعض طلقات المدافع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

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