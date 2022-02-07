انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة يومين تبدأ في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في حالة الطقس اليوم وغدا، وتزيد فترات سطوع الشمس، كما يوجد ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت منار لمصراوي، أن درجة الحرارة اليوم 20 وغدا 22، والطقس معتدل على شمال البلاد والقاهرة الوجه البحري وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأكدت أن الحرارة الصغرى تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل والساعات الأولي من صباح الباكر، ويكون الطقس شديد البرودة على كل المناطق.

وتابعت: "تتأثر البلاد بمرتفع جوي ورياح جنوب غربية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن نسبة الرطوبة قليلة، ما يجعل الشبورة المائية خفيفة ولا تؤثر على الرؤية الأفقية".

وأوضحت أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين يشهدان امتداد منخفض جوي وبعض التقلبات وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرة إلى أن الطقس يعود إلى الاستقرار يوم الجمعة.