بث مباشر - الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بقصر الاتحادية

11:15 ص الإثنين 07 فبراير 2022
بث مباشر - الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

استقبل الرئيس السيسي، قبل قليل، بقصر الاتحادية، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، الذي وصل للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لاستقبال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، بقصر الاتحادية، عبر الرابط التالي:

عبدالفتاح السيسي السيسي قصر الاتحادية جيبوتي

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