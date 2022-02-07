بث مباشر - الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بقصر الاتحادية

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الرئيس السيسي، قبل قليل، بقصر الاتحادية، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، الذي وصل للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.

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