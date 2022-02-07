الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

08:47 ص الإثنين 07 فبراير 2022
الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة-(أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين ١٤٣ مندوبًا مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٨.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بفصل احمد حسن الجريدي معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بفصل عمر ياسر مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

كما أصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية تعيين 143 مندوبًا مجلس الدولة

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