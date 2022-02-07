حدث ليلا| تعليق الرئيس على خسارة المنتخب الوطني.. وحقيقة فيديو تحريض ضابط على قتل "محبوس" داخل القسم

كتب-عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"2301 إصابة جديدة".. الصحة تصدر بيانا كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 3321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 372332 حتى اليوم.

السيسي للمنتخب الوطني: أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خسارة المنتخب الوطني، في المباراة النهائية أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح.

بالأسماء.. قرار من الرئيس السيسي بتعيين 143 مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم 46 لسنة 2022 وتضمنت مادته الأولى تعيين 143 مندوباً مساعدًا في مجلس

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجيبوتي في مطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية.

التليفزيون يكشف كواليس رفض الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية أرضيًا

كشفت إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري حقيقة رفض الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية أرضيًا بحسب ما صرح الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قناة أبوظبي الرياضية.

تجريم الفصل وإلغاء استمارة 6.. تعرف على مكاسب العمال في قانون العمل

كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، عن مكاسب العمال في مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ.

الأرصاد: انخفاض حرارة جديد يصل إلى 4 درجات في هذه الأيام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من الاثنين 07 فبراير 2022 إلى السبت 12 فبراير 2022، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافـيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الصحة تكشف أهمية تطبيق "اطمئن"

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أهمية تطبيق اطمئن "Egypt health passport.

وزير الأوقاف في اجتماع رابطة العالم الإسلامي: رسالة الإسلام هي السلام

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن رسالة الإسلام لم تكن أبدًا رسالة منغلقة إنما هي رسالة منفتحة على العالم كله بالسلام ،ومنهجنا هو الوسطية دون إفراط أو تفريط ولابد أن نتحول بالفهم المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة أمة تحصينًا لشبابنا ومجتمعاتنا من التطرف.

"مشان الله لا تضربوني".. تضامن واسع مع مأساة الطفل السوري فواز القطيفان (فيديو)

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الطفل السوري المختطف محمد فواز القطيفان، ولقى مقطع فيديو يظهر تعذيب الطفل على أيدي عصابات إجرامية في سورية انتشارًا واسعًا وتفاعلاً من رواد مواقع التواصل والفنانين السوريين.

التحريات تكشف ملابسات فيديو احتجاز شخص يومين داخل قسم العجوزة

نفى مصدر أمنى صحة فيديو متداول لشخص يدعي احتجازه دون وجه حق لمدة يومين بقسم شرطة العجوزة.

الأمن يكشف حقيقة فيديو تحريض ضابط على قتل "محبوس" داخل القسم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "تيك توك" يتضمن ارتداء أحد الأشخاص لملابس أميرية مدعياً تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز.

مصدر أمنى ينفي القبض على شخص أثناء الصلاة

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى من ضبط أى أشخاص أثناء قيامهم بأداء الصلاة.

مع وصول جنود أمريكيين لبولندا.. أوكرانيا تقلل من شأن مخاطر غزو روسي

في إطار الدعم الأمريكي للشركاء في حلف شمال الأطلسي، وصلت دفعة أولى لقوات أمريكية إلى بولندا. ورغم إجراء موسكو لمناورات عسكرية على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا، إلا أن فرص إيجاد "حل دبلوماسي" تبقى قائمة حسب كييف.

تقرير أممي يتهم كوريا الشمالية بتمويل برنامج صاروخي من عملة رقمية مسروقة

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة جرى تقديمه عبر وسائل الإعلام أن كوريا الشمالية تمكنت من سرقة عملة رقمية تقدر قيمتها بملايين الدولارات لتمويل برنامج صاروخي.

على طريقة البوعزيزي.. شاب تونسي يضرم النار بجسده بعد مصادرة ماشيته

أضرم شاب تونسي في عقد العشرين النيران في جسده في منطقة طبرقة شمال غربي تونس احتجاجا على مصادرة الشرطة لقطيع من الماشية تعود ملكيته لوالده.

مقتل 5 جنود باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر حدود أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من أفراده، اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر الحدود مع أفغانستان.