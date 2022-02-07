هل يحق للحاصلين على شقق في دار مصر وسكن مصر وجنة التقديم في الطرح الجديد؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بداية من يوم 15 فبراير الجاري تبدأ إجراءات التقديم لشقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر، لافتة إلى أن الحاصلين على شقق في الـ3 مشروعات أو حتى الإسكان الاجتماعي لا يحق لهم التقديم مرة أخرى هذا الطرح، بسبب سيق الاستفادة.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، ان الإعلان الجديدة لحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة سيكون في كل الأدوار المتكررة وليس مخصص للدور الأرضي والأخير فقط.

وأوضحت أن التقديم سيبدأ يوم 15 فبراير الجاري، وحتى يوم 8 مارس المقبل، لافتة إلى أن هذه الوحدات ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

وأكدت أن الأسعار تبدأ من 451 ألف جنيه، حيث يوجد تنوع في المساحات من 100 إلى 150 متر.

وتتواجد شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، ويتم سداد 40 ألف جنيه جدية حجز.

وشقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، ويتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز.

وشقق مشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، ويتم سداد 80 ألف جنيه جدية حجز.

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