التمويل العقاري| احسب أقساط شقق سكن مصر في الطرح الجديد (أسعار وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل في مشروع سكن مصر.

الوحدات جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأكد الصندوق أنه يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

أسعار شقق سكن مصر:

في مدينة أكتوبر الجديدة تسجل الوحدة الـ15 متر 736 ألف جنيه، يتم سداد 40 ألف مقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 70 آلف حتى التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 626 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ2,678 جنيه.

في مدينة العبور الجديدة تسجل الشقة الـ15 متر 730 ألف جنيه، يتم سداد 40 ألف مقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 75 ألف حتى التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 598 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 2,559 جنيه.

في مدينة حدائق أكتوبر تسجل الشقة الـ15 متر 748 ألف جنيه، يتم سداد 40 ألف مقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 72 ألف حتى التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 636 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 2,722 جنيه.

في مدينة القاهرة الجديدة، تسجل لشقة الـ15 متر 883 ألف جنيه، يتم سداد 40 ألف مقدم حجز، ثم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 92 ألف حتى التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 751 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 3,214 جنيه.

شروط الحجز في شقق سكن مصر:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- و يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة).

- لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

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