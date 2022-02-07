2400 جنيه شهريًا.. متى تنتهي مشاورات تطبيق الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

02:30 ص الإثنين 07 فبراير 2022
2400 جنيه شهريًا.. متى تنتهي مشاورات تطبيق الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

مجدي البدوي

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، عن موعد انتهاء المشاورات الجارية بشأن تطبيق الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه.

وقال البدوي لمصراوي، إن المجلس القومي للأجور، سينتهي من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري، لافتا إلى أنه يتابع موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الـ 2400 جنيه مؤقتا.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي تقدمت بشكل فردي يبلغ حوالي 3090 شركة، فيما بلغ عدد القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 22 قطاعا بهم 2855 شركة، على رأسهم (السياحة والملابس الجاهزة والأمن والحراسات).

وعن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريا، أكد البدوي، أنه سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص.

وأوضح أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.

مجدي البدوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القطاع الخاص تطبيق الأدنى للأجور

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